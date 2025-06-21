Пограничники разоблачили пенсионера, который вез из Польши наушников на 3 млн грн

На 65-летнего жителя Львовщины составлен соответствующий протокол, а наушники изъяты в установленном порядке.

Фото: dpsu.gov.ua

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В пункте пропуска «Шегини» по информации оперативных сотрудников 7-го пограничного Карпатского отряда пограничники выявили попытку незаконного перемещения крупной партии наушников. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Во время осмотра багажного отделения автомобиля Mercedes, следовавшего из Польши, пограничники обнаружили 1916 пар беспроводных наушников известных брендов. По предварительной оценке, стоимость изъятого товара составляет около 3 миллионов гривен.

По словам 65-летнего жителя Львовщины, находившегося за рулем, товар он получил на территории Польши и планировал отправить почтой адресату в Украине.

На водителя составлен соответствующий протокол, а наушники изъяты в установленном порядке.

Фото: dpsu.gov.ua

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