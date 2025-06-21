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Верховный лидер Ирана выбрал трех преемников на случай своей смерти — NYT

18:45, 21 июня 2025
В Иране хотят обеспечить быстрый и организованный переход власти в случае гибели Али Хаменеи.
Верховный лидер Ирана выбрал трех преемников на случай своей смерти — NYT
Фото: aa.com.tr
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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выбрал трех кандидатов на пост своего преемника на случай своей смерти. Об этом утверждает издание The New York Times со ссылкой на трех иранских чиновников, знакомых с его планами.

Отмечается, что процесс назначения нового верховного лидера в Иране может длиться месяцами, и священнослужители самостоятельно выбирают имена из собственных списков. Но сейчас, когда страна находится в состоянии войны, аятолла хочет обеспечить быстрый и организованный переход власти.

Сына аятоллы Хаменеи — Моджтабу, также священнослужителя и приближенного к Корпусу стражей Исламской революции, которого ранее считали одним из главных претендентов на место отца, нет среди кандидатов, пишет издание.

Также Хаменеи выбрал ряд лиц для замены военных командиров на случай, если те погибнут.

В NYT добавили, что руководство Ирана сейчас обеспокоено тремя основными проблемами: покушением на аятоллу Хаменеи, возможным вступлением США в войну и беспрецедентно разрушительными атаками на критическую инфраструктуру.

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Иран

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