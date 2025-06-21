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Верховний лідер Ірану обрав трьох наступників на випадок своєї смерті — NYT

18:45, 21 червня 2025
У Ірані хочуть забезпечити швидкий та організований перехід влади у випадку загибелі Алі Хаменеї.
Верховний лідер Ірану обрав трьох наступників на випадок своєї смерті — NYT
Фото: aa.com.tr
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Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї обрав трьох кандидатів на посаду свого наступника на випадок своєї смерті. Про це стверджує видання The New York Times з посиланням на трьох іранських чиновників, знайомих із його планами.

Зазначається, що процес призначення нового верховного лідера в Ірані може тривати місяцями, і священнослужителі самі вибирають імена із власних списків. Але зараз, коли країна у стані війни, аятола хоче забезпечити швидкий та організований перехід влади.

Сина аятоли Хаменеї Моджтаба, також священнослужителя і близького до Корпусу вартових Ісламської революції, про якого подейкували, що він є одним із головних претендентів на місце батька, немає серед кандидатів, пише видання. Також Хаменеї обрав низку людей для заміни військових командирів на випадок, якщо ті загинуть.

У NYT додали, що керівництво Ірану зараз стурбоване трьома основними проблемами: замахом на аятолу Хаменеї, ймовірним вступом США у війну та небувало руйнівними атаками на критичну інфраструктуру.

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Іран

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