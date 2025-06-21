Практика судів
  1. В Україні

У Одесі взято під варту чоловіка, підозрюваного у вбивстві 7-річної дитини

21:09, 21 червня 2025
За даними слідства, підозрюваний, знайомий із дитиною, заманив її до свого помешкання, де і задушив.
У Одесі взято під варту чоловіка, підозрюваного у вбивстві 7-річної дитини
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Одесі правоохоронці повідомили про підозру 31-річному одеситу за фактом вбивства малолітньої дитини.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У прокуратурі нагадали, що 19 червня в одному з підвальних приміщень поблизу житлового будинку в Хаджибейському районі міста було виявлено тіло 7-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. 18 червня дитина вийшла з дому та зникла.

За даними слідства, підозрюваний, знайомий із дитиною, заманив її до свого помешкання, де вчинив умисне вбивство шляхом удушення. Надалі, з метою приховати сліди злочину, чоловік перевіз тіло до підвалу за кілька кварталів від місця проживання.

Правоохоронці встановили його особу та затримали його.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

прокуратура Одеса

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада заборонила зараховувати обвинувачених у скоєнні тяжких корупційних злочинів до лав ЗСУ

Закон встановлює заборону на комплектування ЗСУ та інших військових формувань обвинуваченими у скоєнні тяжкого корупційного злочину, якщо справа слухається у суді.

Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн

У разі включення члена добровольчого формування до складу групи ППО до контракту добровольця обов’язково вноситься умова про заборону його направлення для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з ППО

Кабмін змінив порядок видачі посвідчення моряка

Зокрема уряд встановив, що розміщений за кордоном відокремлений підрозділ ДП «Сервісний центр морського та річкового транспорту» здійснює прийняття документів для оформлення, видачі, обміну посвідчення особи моряка громадянам України, які перебувають за кордоном.

У Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень мовного Омбудсмена на час воєнного стану

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про автоматичне продовження повноважень Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня на час воєнного стану.

Чи тотожна відставка уряду припиненню його повноважень – що говорить Конституція і закон про Кабмін

Кабмін, відставку якого прийнято Верховною Радою, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабміну.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Чопко
    Юрій Чопко
    суддя Господарського суду Тернопільської області