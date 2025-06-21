У Одесі взято під варту чоловіка, підозрюваного у вбивстві 7-річної дитини

За даними слідства, підозрюваний, знайомий із дитиною, заманив її до свого помешкання, де і задушив.

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У Одесі правоохоронці повідомили про підозру 31-річному одеситу за фактом вбивства малолітньої дитини.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У прокуратурі нагадали, що 19 червня в одному з підвальних приміщень поблизу житлового будинку в Хаджибейському районі міста було виявлено тіло 7-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті. 18 червня дитина вийшла з дому та зникла.

За даними слідства, підозрюваний, знайомий із дитиною, заманив її до свого помешкання, де вчинив умисне вбивство шляхом удушення. Надалі, з метою приховати сліди злочину, чоловік перевіз тіло до підвалу за кілька кварталів від місця проживання.

Правоохоронці встановили його особу та затримали його.

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