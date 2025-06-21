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В Одессе взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве 7-летнего ребенка

21:09, 21 июня 2025
По данным следствия, подозреваемый, знакомый с ребенком, заманил ее к себе домой, где и задушил.
В Одессе взяли под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве 7-летнего ребенка
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В Одессе правоохранители сообщили о подозрении 31-летнему одесситу по факту убийства малолетнего ребенка.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В прокуратуре напомнили, что 19 июня в одном из подвальных помещений возле жилого дома в Хаджибейском районе города было обнаружено тело 7-летней девочки с признаками насильственной смерти. 18 июня ребенок вышел из дома и пропал.

По данным следствия, подозреваемый, знакомый с девочкой, заманил ее к себе домой, где совершил умышленное убийство путем удушения. В дальнейшем, с целью скрыть следы преступления, мужчина перевез тело в подвал за несколько кварталов от места проживания.

Правоохранители установили его личность и задержали.

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прокуратура Одесса

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