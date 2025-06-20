Іран знову завдав ракетного удару по Ізраїлю — моменти прильотів потрапили на відео

У п’ятницю, 20 червня, Іран завдав кілька ракетних ударів по Ізраїлю. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Йдеться про падіння ракет у північних, центральних і південних районах країни. Одне з них — у місті Беер-Шева, інші — в Юдейських горах поблизу Єрусалима та в Хайфі.
За попередніми даними, було використано понад 20 ракет.
Наразі відомо про 6 постраждалих.
Раніше Іран атакував одну з найбільших лікарень в Ізраїлі.
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