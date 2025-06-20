Иран снова ударил ракетами по Израилю — моменты прилетов попали на видео

Иран запустил по Израилю более 20 ракет.

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В пятницу, 20 июня, Иран нанес несколько ракетных ударов по Израилю. Об этом информируют местные СМИ.

Сообщается о падениях ракет в северных, центральных и южных районах страны. Одно из них находится в городе Беэр-Шева, другие в Иудейских горах возле Иерусалима и в Хайфе.

По предварительным данным, было использовано более 20 ракет.

На данный момент известно о 6 пострадавших.

Ранее Иран атаковал одну из крупнейших больниц в Израиле.

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