Иран снова ударил ракетами по Израилю — моменты прилетов попали на видео

В пятницу, 20 июня, Иран нанес несколько ракетных ударов по Израилю. Об этом информируют местные СМИ.
Сообщается о падениях ракет в северных, центральных и южных районах страны. Одно из них находится в городе Беэр-Шева, другие в Иудейских горах возле Иерусалима и в Хайфе.
По предварительным данным, было использовано более 20 ракет.
На данный момент известно о 6 пострадавших.
Ранее Иран атаковал одну из крупнейших больниц в Израиле.
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