Иран атаковал одну из крупнейших больниц в Израиле, видео

Иран ударил ракетой по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве.

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В четверг, 19 июня, Иран нанес ракетный удар по больнице «Сорока» в Беэр-Шеве — это третья по величине больница в Израиле. Видео удара опубликовано в социальных сетях.

Сообщается, что на данный момент известно как минимум о 10 пострадавших.

Также под удар попало здание Израильской фондовой биржи, а в Тель-Авиве зафиксированы значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

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