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Новый штамм коронавируса Nimbus быстро распространяется в мире — какие у него симптомы

09:06, 19 июня 2025
Штамм коронавируса Nimbus имеет характерный симптом — сильную боль в горле, известную как «ощущение лезвия бритвы».
Новый штамм коронавируса Nimbus быстро распространяется в мире — какие у него симптомы
Фото: healthmatters.nyp.org
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Новый штамм COVID-19 Nimbus (NB.1.8.1) начинает очень быстро распространяться в мире и находится под пристальным наблюдением Всемирной организации здравоохранения, пишет The Independent.

Как показывают данные Агентства по охране здоровья Великобритании (UKHSA), количество госпитализаций, связанных с COVID, выросло почти на 10 процентов: за неделю до 31 мая поступило 947 пациентов. Количество случаев также выросло на 6,9%: за неделю до 4 июня было зарегистрировано 1211 случаев.

Врач общей практики из Лондонской клиники Навид Асиф предупредил, что этот вариант имеет характерный симптом — сильную боль в горле, известную как «ощущение лезвия бритвы».

Она вызывает острую боль при глотании, часто в задней части горла.

Отдых, жидкости и обезболивающие — лучшие средства от этого болезненного симптома.

В свою очередь врач Мохамед Имран Лакхи рассказал The Mirror: «Люди обычно жалуются на сильную боль в горле, постоянную усталость, легкий кашель, лихорадку, мышечные боли и заложенность носа».

«У некоторых также возникают проблемы с пищеварением, такие как тошнота или диарея, что не всегда типично для вариантов COVID», — отметил медик.

Тем не менее вакцины, которые сейчас одобрены, также эффективны против этого нового варианта, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения.

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