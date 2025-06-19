Новий штам коронавірусу Nimbus швидко поширюється у світі — які у нього симптоми

Штам коронавірусу Nimbus має характерний симптом — сильний біль у горлі, відомий як «відчуття леза бритви».

Фото: healthmatters.nyp.org

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Новий штам COVID-19 Nimbus (NB.1.8.1) починає дуже швидко поширюється у світі і перебуває під пильним наглядом Всесвітньої організації охорони здоров'я, пише The Independent.

Як показують дані Агентства з питань охорони здоров'я Великої Британії (UKHSA), госпіталізації, пов'язані з COVID, зросли майже на 10 відсотків: за тиждень до 31 травня надійшло 947 пацієнтів. Кількість випадків також зросла на 6,9%: за тиждень до 4 червня було зареєстровано 1211 випадків.

Лікар загальної практики в Лондонській лікарні загальної практики Навід Асіф попередив, що цей варіант має відмітний симптом - сильний біль у горлі, відомий як «відчуття леза бритви».

Він викликає гострий біль при ковтанні, часто в задній частині горла.

Відпочинок, рідина та знеболювальні - найкращі засоби від хворобливого симптому.

У свою чергу лікар Мохамед Імран Лакхі розповів The Mirror: «Люди зазвичай скаржаться на сильний біль у горлі, постійну втому, легкий кашель, лихоманку, м'язові болі та закладеність носа».

«Деякі також мають проблеми з травленням, такі як нудота або діарея, що не завжди типово для варіантів COVID», - зазначив медик.

Проте вакцини, які зараз схвалені, також ефективні проти цього нового варіанту, заявив представник Всесвітньої організації охорони здоров'я.

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