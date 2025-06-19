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Павло Дуров заявив, що має понад 100 дітей у 12 країнах

08:52, 19 червня 2025
Павло Дуров підкреслив, що не розрізняє дітей — незалежно від того, як вони були зачаті.
Павло Дуров заявив, що має понад 100 дітей у 12 країнах
Фото: haqqin.az
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Засновник месенджера Тelegram Павло Дуров заявив, що в нього більше ніж 100 дітей у 12 країнах. Про це він сказав у інтерв’ю lepoint.fr.

За словами Дурова, офіційно у нього – шестеро дітей від трьох жінок, решта народилися завдяки донорству сперми. Він почав здавати її 15 років тому.

Дуров уточнив, що не розрізняє дітей, додавши, що всі вони матимуть однакові права.

Ще Дуров додав, що у свої 40 років уже склав заповіт, однак доступ до нього діти дістануть лише через 30 років.

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Павло Дуров

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