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Павел Дуров заявил, что имеет более 100 детей в 12 странах

08:52, 19 июня 2025
Павел Дуров подчеркнул, что не делает различий между детьми — независимо от того, как они были зачаты.
Павел Дуров заявил, что имеет более 100 детей в 12 странах
Фото: haqqin.az
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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 детей в 12 странах. Об этом он рассказал в интервью lepoint.fr.

По словам Дурова, официально у него шестеро детей от трех женщин, остальные появились благодаря донорству спермы. Он начал сдавать ее 15 лет назад.

Дуров уточнил, что не делает различий между детьми, добавив, что все они будут иметь равные права.

Также Дуров добавил, что в свои 40 лет уже составил завещание, однако доступ к нему дети получат только через 30 лет.

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Павел Дуров

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