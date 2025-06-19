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Послы G7 приветствовали принятие закона о реформе АРМА

08:31, 19 июня 2025
Послы G7 подчеркнули, что реализация принятого закона о реформе АРМА — это ключ к независимой системе управления активами, которая усилит антикоррупционные усилия Украины и обеспечит поступления в бюджет.
Послы G7 приветствовали принятие закона о реформе АРМА
Фото: Getty Images
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении евроинтеграционный законопроект №12374-д, который реформирует деятельность Национального агентства по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и связанных с ними преступлений (АРМА). По словам инициатора документа — главы парламентского Комитета по вопросам антикоррупционной политики Анастасии Радиной, ключевыми нововведениями являются внедрение независимого аудита АРМА, новая конкурсная процедура отбора руководителя агентства с участием международных экспертов, а также усовершенствование процессов управления арестованными активами.

Послы стран G7 в Украине отметили важность принятия закона о реформе Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом они написали на своей странице в социальной сети X.

Как подчеркнули дипломаты G7, реализация принятого закона о реформе АРМА — это «ключ к независимой системе управления активами, которая усилит антикоррупционные усилия Украины и обеспечит поступления в бюджет».

«Устойчивый прогресс в реформах важен для евроатлантической интеграции Украины», — отметили они.

Кроме того, как указывала «Судебно-юридическая газета», законопроектом 12374-д вводится новая статья 13-1. Этой статьей закрепляется, что зарплаты в АРМА должны «стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников».

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Верховная Рада Украины законопроект АРМА

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