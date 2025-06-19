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Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА

08:31, 19 червня 2025
Посли G7 наголосили, що реалізація ухваленого закону про реформу АРМА – це ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету.
Посли G7 привітали ухвалення закону про реформу АРМА
Фото: Getty Images
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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада України підтримала у другому читанні євроінтеграційний законопроєкт №12374-д, який реформує діяльність Національного агентства з розшуку та управління активами, отриманими від корупційних і пов’язаних злочинів (АРМА). За словами ініціаторки документу очільниці парламентського Комітету з питань антикорупційної політики Анастасії Радіної, ключовими новаціями є запровадження незалежного аудиту АРМА, нової конкурсної процедури відбору керівника агентства за участі міжнародних експертів, а також удосконалення процесів управління арештованими активами.

Посли країн G7 в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Про це вони написали на своїй сторінці у соцмережі Х.

Як наголосили дипломати G7, реалізація ухваленого закону про реформу АРМА – це «ключ до незалежної системи управління активами, що підсилить антикорупційні зусилля України та забезпечить надходження до бюджету».

«Сталий прогрес у реформах є важливим для євроатлантичної інтеграції України», – зазначили вони.

Крім того, як вказувала «Судово-юридична газета», законопроектом 12374-д вводиться нова стаття 13-1. Цією статтею закріплено, що зарплати в АРМА повинні «стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників».

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Верховна Рада України законопроект АРМА

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