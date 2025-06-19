Іран атакував одну з найбільших лікарень в Ізраїлі, відео

Іран ударив ракетою по лікарні «Сорока» в Беер-Шеві.

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У четвер, 19 червня, Іран завдав ракетного удару по лікарні «Сорока» в Беер-Шеві — це третя найбільша лікарня в Ізраїлі. Відео удару оприлюднили у соцмережах.

Зазначається, наразі відомо про щонайменше 10 постраждалих.

Також під удар потрапила будівля Ізраїльської фондової біржі, а в Тель-Авіві за фіксовано значні пошкодження цивільної інфраструктури.

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