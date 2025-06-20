Филиалы иностранного арбитражного учреждения смогут выступать в роли арбитражей – комитет рекомендовал законопроект

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины получают статус юридического лица.

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Парламентский комитет по вопросам правовой политики рассмотрел ко второму чтению законопроект 12141 о внесении изменений в Закон «О международном коммерческом арбитраже» относительно расширения компетенции международного арбитража.

Ко второму чтению от субъектов законодательной инициативы поступило 37 поправок и предложений по усовершенствованию отдельных положений законопроекта. В то же время, с целью устранения несогласованностей в тексте законопроекта, Комитет дополнил сравнительную таблицу поправками, которые, в частности, предусматривают:

международный коммерческий арбитраж рассматривает также споры с участием инвестора (другого участника инвестиционной деятельности) и государства (его органов и учреждений) или межправительственной организации в связи с осуществлением инвестиционной деятельности на территории Украины или другого государства, возникающие на основании международного договора, закона Украины, другого нормативно-правового акта или соглашения сторон, которое содержится в контракте или другом документе;

арбитражем могут быть не только постоянно действующие арбитражные учреждения, такие как Международный коммерческий арбитражный суд или Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины, но и филиалы (представительства) иностранного арбитражного учреждения , зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины;

, зарегистрированной в соответствии с законодательством Украины; Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Украины получают статус юридического лица и т.д.

Обсудив положения законопроекта и поданные к ним предложения, Комитет по вопросам правовой политики решил рекомендовать Верховной Раде принять законопроект в целом как закон.

Автор: Наталя Мамченко

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