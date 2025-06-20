Філії іноземної арбітражної установи зможуть виступати в ролі арбітражів – комітет рекомендував законопроект

Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України отримують статус юридичної особи.

Фото: shutterstock

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Парламентський комітет з питань правової політики розглянув до другого читання законопроект 12141 про внесення змін до Закону «Про міжнародний комерційний арбітраж» щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу.

До другого читання від суб’єктів законодавчої ініціативи надійшло 37 поправок і пропозицій щодо вдосконалення окремих положень законопроекту. Водночас, з метою усунення неузгодженостей у тексті законопроекту, Комітет доповнив порівняльну таблицю поправками, які зокрема передбачають:

міжнародний комерційний арбітраж розглядає також спори за участю інвестора (іншого учасника інвестиційної діяльності) та держави (її органів та установ) або міжурядової організації у зв’язку із здійсненням інвестиційної діяльності на території України чи іншої держави, що виникають на підставі міжнародного договору, закону України, іншого нормативно-правового акта або угоди сторін, яка міститься у контракті чи іншому документі;

арбітражем можуть бути не лише постійно діючі арбітражні установи такі як Міжнародний комерційний арбітражний суд або Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України, але й філії (представництва) іноземної арбітражної установи, зареєстрованої відповідно до законодавства України;

Міжнародний комерційний арбітражний суд та Морська арбітражна комісія при Торгово-промисловій палаті України отримують статус юридичної особи тощо.

Обговоривши положення законопроекту та подані до них пропозиції, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект в цілому як закон.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.