Їжачок переходить дорогу по пішохідному переході — поліція показала миле відео

У поліції зазначили, що цей іжачок був би ще крутіший, якби мав з собою світлоповертальний елемент.

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В мережі час від часу з’являються відео, на яких собаки чи коти переходять проїзну частину дороги по пішохідних переходах.

Виявилося, що в Україні є їжаки, які переходять дорогу по «зебрі». Відповідне відео оприлюднила пресслужба патрульної поліції.

«Навіть їжачок знає, що переходити проїзну частину треба виключно по пішохідних переходах. Але цей іжачок був би ще крутіший, якби мав з собою світлоповертальний елемент, аби водії бачили його на дорозі заздалегідь.

Тож, друзі, будьте крутими їжачками — завжди переходьте дорогу у спеціально відведених місцях та майте із собою флікер», - зазначили у поліції.

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