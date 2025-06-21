Ежик переходит дорогу по пешеходному переходу — полиция показала милое видео

В полиции отметили, что этот ежик был бы еще круче, если бы имел при себе световозвращающий элемент.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В сети время от времени появляются видео, на которых собаки или кошки переходят проезжую часть дороги по пешеходным переходам.

Оказалось, что в Украине есть и ежики, которые переходят дорогу по «зебре». Соответствующее видео опубликовала пресс-служба патрульной полиции.

«Даже ежик знает, что переходить проезжую часть нужно исключительно по пешеходным переходам. Но этот ежик был бы еще круче, если бы имел при себе светоотражающий элемент, чтобы водители могли заметить его на дороге заранее.

Так что, друзья, будьте крутыми ежиками — всегда переходите дорогу в специально отведенных местах и носите с собой фликер», — отметили в полиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.