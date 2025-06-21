У Києві покарали водія Toyota, який проїхав на червоний сигнал світлофора — відео

У столиці притягнули до відповідальності порушника ПДР.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Голосіївському районі Києва покарали водія автомобіля Toyota, який проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Як повідомила патрульна поліція Києва, правоохоронці зупинили водія, провели профілактичну бесіду щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП.

У поліції нагадали, що згідно з п. 8.7.3 ПДР України, сигнали світлофора мають такі значення:

- зелений дозволяє рух;

- жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

- червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.