В Киеве наказали водителя Toyota, который проехал на красный сигнал светофора — видео

В столице привлекли к ответственности нарушителя ПДД.

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В Голосеевском районе Киева наказали водителя автомобиля Toyota, который проехал на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщила патрульная полиция Киева, правоохранители остановили водителя, провели с ним профилактическую беседу о недопущении подобных случаев в будущем и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КоАП.

В полиции напомнили, что согласно п. 8.7.3 Правил дорожного движения Украины, сигналы светофора имеют следующие значения:

зеленый разрешает движение;

желтый запрещает движение и предупреждает о следующей смене сигналов;

красный сигнал, в том числе мигающий, или два мигающих красных сигнала запрещают движение.

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