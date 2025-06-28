Практика судів
  1. У світі

Засновник Amazon Безос одружився з журналісткою Санчес – перші фото з весілля за $55 млн

11:13, 28 червня 2025
Джефф Безос і Лорен Санчес святкують розкішне триденне весілля на острові у Венеції.
Засновник Amazon Безос одружився з журналісткою Санчес – перші фото з весілля за $55 млн
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес влаштували пишне весілля на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції, на яке запросили понад 200 VIP-гостей. Як повідомляє CNN, святкування, що триватиме три дні, розпочалося в п’ятницю, 27 червня 2025 року, і коштувало, за оцінками, від 40 до 48 мільйонів євро ($46,5–55,6 млн).

Лорен Санчес прибула на острів на водному таксі за кілька годин до церемонії, одягнена в елегантний кремовий шовковий костюм від Dior, доповнений шовковою хусткою на голові та сонцезахисними окулярами. Пізніше вона змінила вбрання на сукню від Dolce & Gabbana для самої церемонії. Санчес замовила 27 вбрань для триденного святкування. Джефф Безос прибув на острів у чорному смокінгу, супроводжуваний близько 200 гостями.

Напередодні, у четвер, гості зібралися на урочисту подію в середньовічній церкві Мадонна дель Орто, де зберігаються роботи венеціанського художника Тінторетто. Мерія Венеції видала розпорядження про обмеження пішохідного руху навколо собору XIV століття від пізнього післяобіду до півночі. За умовами організації заходу гості дотримувалися обмежень щодо публікацій у соціальних мережах, і в їхніх акаунтах з’являлися лише поодинокі фото міста та згадки про несприятливу погоду.

Незважаючи на масштабність подій, невідомо, чи пара офіційно уклала шлюб, чи церемонія у Венеції є лише символічною. Представник мерії Венеції повідомив CNN, що офіційного запиту на реєстрацію шлюбу від Безоса та Санчес не надходило, тож події цього тижня мають церемоніальний характер, а не юридичну силу.

Святкування, які триватимуть до суботи, 28 червня, об’єднали близько 200 гостей, які відзначають союз мільярдера та колишньої журналістки після двох років заручин. За словами радника з туризму Венеції Симоне Вентуріні, місто очікує економічний ефект від весілля та супутніх заходів у розмірі 20–30 мільйонів євро ($23,4–35,1 млн).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Клопотання на обшуки і прослуховування службовців підприємств-резидентів Defence City потребуватимуть погодження Генпрокурора

У КПК передбачать, що вчинення процесуальних дій щодо юридичних осіб, включених Міноборони до Переліку Defence City, та їх службових осіб потребуватимуть погодження Генерального прокурора – зокрема клопотання на обшуки та прослуховування.

Санкції за плагіат та ChatGPT – Верховна Рада розгляне законопроект про академічну доброчесність

За допомогою закону про академічну доброчесність планується боротися з корупцією в освіті і збільшувати довіру іноземних партнерів.

Кабмін у змінах до бюджету пропонує передбачити 1,7 млн видатків на ще не створений Спеціалізований адміністративний суд

Добір суддів нового Спеціалізованого адміністративного суду може зайняти не один рік, сам суд не створений як юрособа, але уряд вже передбачив на нього у змінах до бюджету 1,76 млн грн видатків.

SIM-картки у зоні бойових дій не блокуватимуть за несплату – Кабмін повідомив про нові правила

Крім того, відтепер швидкість інтернету має бути прописана в угоді.

Верховний Суд скасував рішення ВККС, бо Комісія не підтвердила доказами об’єктивність перевірки практичного завдання

Верховний Суд дійшов висновку, що ВККС, не надавши жодних доказів, які б підтверджували об`єктивність та повноту перевірки практичного завдання та обґрунтованості виставлених екзаменаційною комісією балів, не довела, що дотрималася Методичних вказівок, які були затверджені самою ж ВККС.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Князевич
    Руслан Князевич
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Валерій Кузьменко
    Валерій Кузьменко
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Юрій Чумак
    Юрій Чумак
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді