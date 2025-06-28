Засновник Amazon Безос одружився з журналісткою Санчес – перші фото з весілля за $55 млн

Джефф Безос і Лорен Санчес святкують розкішне триденне весілля на острові у Венеції.

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Засновник Amazon Джефф Безос і журналістка Лорен Санчес влаштували пишне весілля на острові Сан-Джорджо-Маджоре у Венеції, на яке запросили понад 200 VIP-гостей. Як повідомляє CNN, святкування, що триватиме три дні, розпочалося в п’ятницю, 27 червня 2025 року, і коштувало, за оцінками, від 40 до 48 мільйонів євро ($46,5–55,6 млн).

Лорен Санчес прибула на острів на водному таксі за кілька годин до церемонії, одягнена в елегантний кремовий шовковий костюм від Dior, доповнений шовковою хусткою на голові та сонцезахисними окулярами. Пізніше вона змінила вбрання на сукню від Dolce & Gabbana для самої церемонії. Санчес замовила 27 вбрань для триденного святкування. Джефф Безос прибув на острів у чорному смокінгу, супроводжуваний близько 200 гостями.

Напередодні, у четвер, гості зібралися на урочисту подію в середньовічній церкві Мадонна дель Орто, де зберігаються роботи венеціанського художника Тінторетто. Мерія Венеції видала розпорядження про обмеження пішохідного руху навколо собору XIV століття від пізнього післяобіду до півночі. За умовами організації заходу гості дотримувалися обмежень щодо публікацій у соціальних мережах, і в їхніх акаунтах з’являлися лише поодинокі фото міста та згадки про несприятливу погоду.

Незважаючи на масштабність подій, невідомо, чи пара офіційно уклала шлюб, чи церемонія у Венеції є лише символічною. Представник мерії Венеції повідомив CNN, що офіційного запиту на реєстрацію шлюбу від Безоса та Санчес не надходило, тож події цього тижня мають церемоніальний характер, а не юридичну силу.

Святкування, які триватимуть до суботи, 28 червня, об’єднали близько 200 гостей, які відзначають союз мільярдера та колишньої журналістки після двох років заручин. За словами радника з туризму Венеції Симоне Вентуріні, місто очікує економічний ефект від весілля та супутніх заходів у розмірі 20–30 мільйонів євро ($23,4–35,1 млн).

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