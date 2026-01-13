В Ірпіні та Гостомелі встановлюють графіки подачі води

В Ірпіні воду подаватимуть за графіком.

Фото: Ірпіньводоканал

У Ірпіні та Гостомелі Київської області вводяться графіки подачі води. Про це «Ірпіньводоканал» попереджає мешканців Ірпінської та Гостомельської територіальних громад.

У зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання здійснюватиметься за тимчасовим графіком:

з 06:00 до 09:00

з 18:00 до 21:30

КП «Ірпіньводоканал» працює в умовах надзвичайних викликів, щоб забезпечити громаду водою. Після відновлення стабільного електропостачання подача води одразу повернеться до штатного режиму», — наголосили у водоканалі.

