В Ирпене и Гостомеле устанавливают графики подачи воды
20:52, 13 января 2026
В Ирпене воду будут подавать по графику.
Фото: Ирпеньводоканал
В Ирпене и Гостомеле Киевской области вводятся графики подачи воды. Об этом «Ирпеньводоканал» предупреждает жителей Ирпенской и Гостомельской территориальных общин.
В связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:
- с 06:00 до 09:00
- с 18:00 до 21:30
КП «Ирпеньводоканал» работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить население водой. После восстановления стабильного электроснабжения подача воды сразу вернется к штатному режиму», — отметили в водоканале.
