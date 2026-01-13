В Ирпене и Гостомеле устанавливают графики подачи воды

В Ирпене воду будут подавать по графику.

Фото: Ирпеньводоканал

В Ирпене и Гостомеле Киевской области вводятся графики подачи воды. Об этом «Ирпеньводоканал» предупреждает жителей Ирпенской и Гостомельской территориальных общин.

В связи с отсутствием электроснабжения, водоснабжение будет осуществляться по временному графику:

с 06:00 до 09:00

с 18:00 до 21:30

КП «Ирпеньводоканал» работает в условиях чрезвычайных вызовов, чтобы обеспечить население водой. После восстановления стабильного электроснабжения подача воды сразу вернется к штатному режиму», — отметили в водоканале.

