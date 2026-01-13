Через «Прозорро.Продажі» у 2025 році продали активи ліквідованих банків на майже 1,5 млрд грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2025 році реалізував активи ліквідованих банків на майже 1,5 млрд грн.

Впродовж 2025 року через електронну систему «Прозорро.Продажі» було успішно реалізовано активи десяти банків, що перебувають у ліквідації. Загальна сума результативних аукціонів склала майже 1,5 млрд гривень. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

З початку року відбулося 104 успішні аукціони, кошти від яких вже спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються та перебувають в управлінні Фонду.

Найбільші обсяги продажів припали на:

АТ «МР БАНК» — майже 1,1 млрд грн;

АТ «Фінанси та кредит» — 243,7 млн грн;

АТ «Комінвестбанк» — 78,1 млн грн.

Найрезультативнішим місяцем 2025 року став квітень, коли сума залучених коштів досягла 931 млн грн.

За типами активів найбільшу частку результативних аукціонів (63%) становив продаж нерухомості, земельних ділянок та основних засобів. Ще 15% припало на продаж прав вимоги за кредитами фізичних осіб, а 13% — за кредитами юридичних осіб.

У Фонді наголошують, що на відкриті торги виставляються всі активи банків у ліквідації — від кредитних портфелів до рухомого майна та предметів інтер’єру. Отримані кошти спрямовуються на погашення вимог кредиторів.

Серед найбільш успішних прикладів — продаж будівлі банку площею майже 200 кв. м на Закарпатті. За об’єкт АТ «Комінвестбанк» змагалися п’ять учасників, у результаті чого ціна зросла на 71% — до 8 млн грн.

Найбільше зростання ціни зафіксували під час продажу машиномісця у Харкові, що належало АТ «Мегабанк»: вартість зросла вдвічі — до 240 тис. грн.

Рекордну кількість учасників (10) зібрав аукціон із продажу автомобіля ПАТ «Промінвестбанк», де фінальна ціна склала 492 тис. грн проти стартових 261,9 тис. грн.

