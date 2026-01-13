  1. В Україні

Через «Прозорро.Продажі» у 2025 році продали активи ліквідованих банків на майже 1,5 млрд грн

21:46, 13 січня 2026
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у 2025 році реалізував активи ліквідованих банків на майже 1,5 млрд грн.
Через «Прозорро.Продажі» у 2025 році продали активи ліквідованих банків на майже 1,5 млрд грн
Фото: Shutterstock
Впродовж 2025 року через електронну систему «Прозорро.Продажі» було успішно реалізовано активи десяти банків, що перебувають у ліквідації. Загальна сума результативних аукціонів склала майже 1,5 млрд гривень. Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

З початку року відбулося 104 успішні аукціони, кошти від яких вже спрямовані на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються та перебувають в управлінні Фонду.

Найбільші обсяги продажів припали на:

  • АТ «МР БАНК» — майже 1,1 млрд грн;
  • АТ «Фінанси та кредит» — 243,7 млн грн;
  • АТ «Комінвестбанк» — 78,1 млн грн.

Найрезультативнішим місяцем 2025 року став квітень, коли сума залучених коштів досягла 931 млн грн.

За типами активів найбільшу частку результативних аукціонів (63%) становив продаж нерухомості, земельних ділянок та основних засобів. Ще 15% припало на продаж прав вимоги за кредитами фізичних осіб, а 13% — за кредитами юридичних осіб.

У Фонді наголошують, що на відкриті торги виставляються всі активи банків у ліквідації — від кредитних портфелів до рухомого майна та предметів інтер’єру. Отримані кошти спрямовуються на погашення вимог кредиторів.

Серед найбільш успішних прикладів — продаж будівлі банку площею майже 200 кв. м на Закарпатті. За об’єкт АТ «Комінвестбанк» змагалися п’ять учасників, у результаті чого ціна зросла на 71% — до 8 млн грн.

Найбільше зростання ціни зафіксували під час продажу машиномісця у Харкові, що належало АТ «Мегабанк»: вартість зросла вдвічі — до 240 тис. грн.

Рекордну кількість учасників (10) зібрав аукціон із продажу автомобіля ПАТ «Промінвестбанк», де фінальна ціна склала 492 тис. грн проти стартових 261,9 тис. грн.

ФГВФО банк банкрутство

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

