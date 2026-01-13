  1. В Украине

Через «Прозорро.Продажи» в 2025 году продали активы ликвидированных банков почти на 1,5 млрд грн

21:46, 13 января 2026
Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2025 году реализовал активы ликвидированных банков почти на 1,5 млрд грн.
Фото: Shutterstock
В течение 2025 года через электронную систему «Прозорро.Продажи» были успешно реализованы активы десяти банков, находящихся в ликвидации. Общая сумма результативных аукционов составила почти 1,5 млрд гривен. Об этом сообщил Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

С начала года состоялось 104 успешных аукциона, средства от которых уже направлены на расчеты с кредиторами ликвидируемых банков, находящихся в управлении Фонда.

Наибольшие объемы продаж пришлись на:

  • АО «МР БАНК» — почти 1,1 млрд грн;
  • АО «Финансы и кредит» — 243,7 млн грн;
  • АО «Коминвестбанк» — 78,1 млн грн.

Самым результативным месяцем 2025 года стал апрель, когда сумма привлеченных средств достигла 931 млн грн.

По типам активов наибольшую долю результативных аукционов (63%) составила продажа недвижимости, земельных участков и основных средств. Еще 15% пришлось на продажу прав требования по кредитам физических лиц, а 13% — по кредитам юридических лиц.

В Фонде отмечают, что на открытые торги выставляются все активы банков в ликвидации — от кредитных портфелей до движимого имущества и предметов интерьера. Полученные средства направляются на погашение требований кредиторов.

Среди наиболее успешных примеров — продажа здания банка площадью почти 200 кв. м в Закарпатье. За объект АО «Коминвестбанк» соревновались пять участников, в результате чего цена выросла на 71% — до 8 млн грн.

Наибольший рост цены зафиксировали при продаже машиноместа в Харькове, принадлежавшего АО «Мегабанк»: стоимость выросла вдвое — до 240 тыс. грн.

Рекордное количество участников (10) собрал аукцион по продаже автомобиля ПАО «Проминвестбанк», где финальная цена составила 492 тыс. грн против стартовых 261,9 тыс. грн.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

