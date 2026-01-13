  1. У світі

У США влада Кентуккі подала позов проти розробника ШІ-ботів, звинувативши його у шкоді для дітей

21:39, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Компанію Character.AI також звинуватили у порушенні законів про захист даних.
У США влада Кентуккі подала позов проти розробника ШІ-ботів, звинувативши його у шкоді для дітей
Фото: abcnews.go.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Штат Кентуккі подав судовий позов проти компанії-розробника чат-ботів Character.AI та її засновників, звинувативши їх у порушенні законодавства про безпеку дітей і захист персональних даних, пише therecord.media.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Генеральний прокурор Кентуккі Рассел Коулман вимагає накладення цивільних штрафів, а також судової заборони на подальше використання Character.AI того, що в позові названо «небезпечною технологією, яка спонукає користувачів розкривати свої найінтимніші думки й емоції та маніпулює ними за допомогою часто небезпечних взаємодій і порад».

Платформа Character.AI дозволяє створювати власних ботів або взаємодіяти з уже створеними іншими користувачами.

Компанію та її двох засновників звинувачують у порушенні Закону Кентуккі про захист споживчих даних, який набрав чинності 1 січня. Закон передбачає посилений захист персональних даних дітей віком до 13 років, зокрема обов’язкову згоду батьків на їх збір.

У позові зазначено, що Character.AI та її засновники «приховували суттєві факти щодо збору та використання даних дітей і не розкривали, що ці дані використовувалися для вдосконалення базової великої мовної моделі (LLM) та отримання доходів від підписки».

Також стверджується, що платформа не забезпечує ефективної перевірки віку користувачів, не пропонує належних батьківських контролів, не фільтрує контент належним чином і не отримує згоди батьків. У результаті цього, за даними прокуратури, малолітні діти «заохочувалися до розкриття особистої та чутливої інформації — зокрема імен, віку, уподобань, емоційних або пов’язаних зі здоров’ям зізнань — під час тривалих розмов із чат-ботами».

Представник Character.AI заявив, що компанія вивчає висунуті звинувачення.

«Найвищим пріоритетом для нас є безпека та добробут наших користувачів, зокрема молодшої аудиторії», — йдеться у заяві. За словами компанії, вона інвестувала значні ресурси у створення захисних механізмів для користувачів віком до 18 років і навіть пішла далі, ніж того вимагає закон, обмеживши можливість відкритих чатів зі ШІ для неповнолітніх у США.

Водночас у компанії заявили, що протягом кількох місяців спілкувалися з офісом генерального прокурора і «розчаровані тим, що влада обрала судовий позов замість продовження конструктивного діалогу».

Недостатні реформи

У позові зазначається, що політика компанії, яка з листопада забороняє неповнолітнім брати участь у відкритих чатах, не забезпечує належного рівня захисту.

Зокрема, діти можуть легко обійти обмеження, вказавши фальшиву дату народження. Крім того, інші функції платформи також недостатньо врегульовані. Серед них — нова функція Stories, яка дозволяє неповнолітнім створювати сценарії між ШІ-ботами, що можуть містити сюжети з романтичними, сексуальними стосунками та насильством.

Деякі чат-боти Character.AI засновані на популярних дитячих персонажах із Sesame Street, Paw Patrol, Bluey та мультфільмів Disney. Водночас, за даними позову, попри «дитячий» вигляд, деякі з цих ботів вступають у сексуалізовані розмови та «знецінюють зловживання психоактивними речовинами, самоушкодження, агресію і насильство».

Character.AI також звинувачують у причетності щонайменше до двох самогубств підлітків. У поданих позовах стверджується, що діти вкоротили собі віку після тривалого спілкування з чат-ботами платформи.

«Дизайн Character.AI не забезпечує безпеки дітей, — йдеться у позові штату Кентуккі. — Він позбавляє батьків і опікунів можливості захистити своїх дітей, пропонуючи ілюзію міжособистісного спілкування, яка експлуатує неспроможність дітей відрізняти реальних друзів від штучних».

За словами генерального прокурора, засновники компанії Ноам Шазір і Даніель де Фрейтас Адіварсана, які раніше працювали в Google, залишили компанію після того, як розроблені ними технології були визнані «надто небезпечними» для публічного використання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США штучний інтелект ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]