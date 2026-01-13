Як отримати щеплення за Національним календарем — алгоритм дій

Щоб отримати щеплення за Національним календарем, треба зробити кілька кроків.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як отримати щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Національний календар профілактичних щеплень — це універсальний путівник, що містить оптимальні терміни вакцинації проти 11 небезпечних інфекційних захворювань. Проте життя може вносити свої корективи: хвороба, переїзд чи просто пропущений візит до лікаря.

У МОЗ підкреслили, що саме тут ключову роль відіграє ваш сімейний лікар, терапевт або педіатр.

«Це ваш головний партнер, який допоможе адаптувати загальний графік під індивідуальні потреби — вашої дитини або ваші», - заявили у відомстві.

Як отримати щеплення згідно з Календарем

1. Перевірте статус вакцинації. Перегляньте медичну картку дитини або власні дані про щеплення. Згадайте, коли востаннє робили ревакцинацію від дифтерії та правця (це потрібно робити кожні 10 років). Звірте дані з Національним календарем профілактичних щеплень і відзначте для себе, яка вакцинація має бути наступною або яку пропустили.

2. Запишіться на прийом до сімейного лікаря або педіатра, з яким укладено декларацію. Лікар огляне пацієнта, проконсультує щодо оновленого Календаря та допоможе спланувати подальші дії.

3. Якщо щеплення можна зробити одразу ж на поточному прийомі, лікар порекомендує це зробити. Або ж — сплануйте наступний візит. Якщо потрібно зробити кілька щеплень, лікар пояснить, як їх можна поєднати під час одного візиту для вашої зручності.

4. Перед щепленням лікар проведе огляд, проконсультує щодо можливих реакцій на щеплення та надасть на підпис інформовану згоду. Після того — введення ін’єкції або ін’єкцій.

«Найпоширеніший міф: «Якщо пропустив щеплення, треба починати спочатку весь курс». Немає потреби розпочинати повний курс вакцинації з нуля, якщо була пропущена доза.

Сімейний лікар або педіатр розробить наздоганяючу схему вакцинації (так званий «catch-up» графік), щоб ви чи ваша дитина надолужили пропущені щеплення максимально ефективно та безпечно», - додали у МОЗ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.