  1. В Україні

Як отримати щеплення за Національним календарем — алгоритм дій

23:54, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Щоб отримати щеплення за Національним календарем, треба зробити кілька кроків.
Як отримати щеплення за Національним календарем — алгоритм дій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство охорони здоров'я України пояснило, як отримати щеплення згідно з Національним календарем профілактичних щеплень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Національний календар профілактичних щеплень — це універсальний путівник, що містить оптимальні терміни вакцинації проти 11 небезпечних інфекційних захворювань. Проте життя може вносити свої корективи: хвороба, переїзд чи просто пропущений візит до лікаря.

У МОЗ підкреслили, що саме тут ключову роль відіграє ваш сімейний лікар, терапевт або педіатр.

«Це ваш головний партнер, який допоможе адаптувати загальний графік під індивідуальні потреби — вашої дитини або ваші», - заявили у відомстві.

Як отримати щеплення згідно з Календарем

1. Перевірте статус вакцинації. Перегляньте медичну картку дитини або власні дані про щеплення. Згадайте, коли востаннє робили ревакцинацію від дифтерії та правця (це потрібно робити кожні 10 років). Звірте дані з Національним календарем профілактичних щеплень і відзначте для себе, яка вакцинація має бути наступною  або яку пропустили.

2. Запишіться на прийом до сімейного лікаря або педіатра, з яким укладено декларацію. Лікар огляне пацієнта, проконсультує щодо оновленого Календаря та допоможе спланувати подальші дії.

3. Якщо щеплення можна зробити одразу ж на поточному прийомі, лікар порекомендує це зробити. Або ж — сплануйте наступний візит. Якщо потрібно зробити кілька щеплень, лікар пояснить, як їх можна поєднати під час одного візиту для вашої зручності.

4. Перед щепленням лікар проведе огляд, проконсультує щодо можливих реакцій на щеплення та надасть на підпис інформовану згоду. Після того — введення ін’єкції або ін’єкцій.

«Найпоширеніший міф: «Якщо пропустив щеплення, треба починати спочатку весь курс». Немає потреби розпочинати повний курс вакцинації з нуля, якщо була пропущена доза.

Сімейний лікар або педіатр розробить наздоганяючу схему вакцинації (так званий «catch-up» графік), щоб ви чи ваша дитина надолужили пропущені щеплення максимально ефективно та безпечно», - додали у МОЗ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОЗ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]