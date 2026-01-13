  1. В Украине

Як получить прививку по Национальному календарю — алгоритм действий

23:54, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чтобы получить прививку по Национальному календарю, нужно сделать несколько шагов.
Як получить прививку по Национальному календарю — алгоритм действий
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины разъяснило, как получить прививку согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Национальный календарь профилактических прививок — это универсальный путеводитель, который содержит оптимальные сроки вакцинации против 11 опасных инфекционных заболеваний. Однако жизнь может вносить свои коррективы: болезнь, переезд или просто пропущенный визит к врачу.

В Минздраве подчеркнули, что именно здесь ключевую роль играет ваш семейный врач, терапевт или педиатр.

«Это ваш главный партнер, который поможет адаптировать общий график под индивидуальные потребности — вашего ребенка или ваши», — заявили в ведомстве.

Как получить прививку согласно Календарю

  1. Проверьте статус вакцинации. Просмотрите медицинскую карту ребенка или собственные данные о прививках. Вспомните, когда в последний раз делали ревакцинацию от дифтерии и столбняка (это необходимо делать каждые 10 лет). Сверьте данные с Национальным календарем профилактических прививок и отметьте для себя, какая вакцинация должна быть следующей или какую вы пропустили.
  2. Запишитесь на прием к семейному врачу или педиатру, с которым заключена декларация. Врач осмотрит пациента, проконсультирует по обновленному Календарю и поможет спланировать дальнейшие действия.
  3. Если прививку можно сделать сразу же на текущем приеме, врач порекомендует это сделать. Либо — запланируйте следующий визит. Если необходимо сделать несколько прививок, врач объяснит, как их можно совместить во время одного визита для вашего удобства.
  4. Перед прививкой врач проведет осмотр, проконсультирует относительно возможных реакций на прививку и предоставит на подпись информированное согласие. После этого — введение инъекции или инъекций.

«Самый распространенный миф: “Если пропустил прививку, нужно начинать сначала весь курс”. Нет необходимости начинать полный курс вакцинации с нуля, если была пропущена доза.

Семейный врач или педиатр разработает догоняющую схему вакцинации (так называемый “catch-up” график), чтобы вы или ваш ребенок наверстали пропущенные прививки максимально эффективно и безопасно», — добавили в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Минздрав

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Минималка свыше 12 тысяч и рост прожиточного минимума: что предлагают в Верховной Раде на 2026 год

На реализацию двух законопроектов потребуется более 126 млрд грн.

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]