Як получить прививку по Национальному календарю — алгоритм действий
Министерство здравоохранения Украины разъяснило, как получить прививку согласно Национальному календарю профилактических прививок.
Национальный календарь профилактических прививок — это универсальный путеводитель, который содержит оптимальные сроки вакцинации против 11 опасных инфекционных заболеваний. Однако жизнь может вносить свои коррективы: болезнь, переезд или просто пропущенный визит к врачу.
В Минздраве подчеркнули, что именно здесь ключевую роль играет ваш семейный врач, терапевт или педиатр.
«Это ваш главный партнер, который поможет адаптировать общий график под индивидуальные потребности — вашего ребенка или ваши», — заявили в ведомстве.
Как получить прививку согласно Календарю
- Проверьте статус вакцинации. Просмотрите медицинскую карту ребенка или собственные данные о прививках. Вспомните, когда в последний раз делали ревакцинацию от дифтерии и столбняка (это необходимо делать каждые 10 лет). Сверьте данные с Национальным календарем профилактических прививок и отметьте для себя, какая вакцинация должна быть следующей или какую вы пропустили.
- Запишитесь на прием к семейному врачу или педиатру, с которым заключена декларация. Врач осмотрит пациента, проконсультирует по обновленному Календарю и поможет спланировать дальнейшие действия.
- Если прививку можно сделать сразу же на текущем приеме, врач порекомендует это сделать. Либо — запланируйте следующий визит. Если необходимо сделать несколько прививок, врач объяснит, как их можно совместить во время одного визита для вашего удобства.
- Перед прививкой врач проведет осмотр, проконсультирует относительно возможных реакций на прививку и предоставит на подпись информированное согласие. После этого — введение инъекции или инъекций.
«Самый распространенный миф: “Если пропустил прививку, нужно начинать сначала весь курс”. Нет необходимости начинать полный курс вакцинации с нуля, если была пропущена доза.
Семейный врач или педиатр разработает догоняющую схему вакцинации (так называемый “catch-up” график), чтобы вы или ваш ребенок наверстали пропущенные прививки максимально эффективно и безопасно», — добавили в Минздраве.
