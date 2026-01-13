Як получить прививку по Национальному календарю — алгоритм действий

Чтобы получить прививку по Национальному календарю, нужно сделать несколько шагов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство здравоохранения Украины разъяснило, как получить прививку согласно Национальному календарю профилактических прививок.

Национальный календарь профилактических прививок — это универсальный путеводитель, который содержит оптимальные сроки вакцинации против 11 опасных инфекционных заболеваний. Однако жизнь может вносить свои коррективы: болезнь, переезд или просто пропущенный визит к врачу.

В Минздраве подчеркнули, что именно здесь ключевую роль играет ваш семейный врач, терапевт или педиатр.

«Это ваш главный партнер, который поможет адаптировать общий график под индивидуальные потребности — вашего ребенка или ваши», — заявили в ведомстве.

Как получить прививку согласно Календарю

Проверьте статус вакцинации. Просмотрите медицинскую карту ребенка или собственные данные о прививках. Вспомните, когда в последний раз делали ревакцинацию от дифтерии и столбняка (это необходимо делать каждые 10 лет). Сверьте данные с Национальным календарем профилактических прививок и отметьте для себя, какая вакцинация должна быть следующей или какую вы пропустили. Запишитесь на прием к семейному врачу или педиатру, с которым заключена декларация. Врач осмотрит пациента, проконсультирует по обновленному Календарю и поможет спланировать дальнейшие действия. Если прививку можно сделать сразу же на текущем приеме, врач порекомендует это сделать. Либо — запланируйте следующий визит. Если необходимо сделать несколько прививок, врач объяснит, как их можно совместить во время одного визита для вашего удобства. Перед прививкой врач проведет осмотр, проконсультирует относительно возможных реакций на прививку и предоставит на подпись информированное согласие. После этого — введение инъекции или инъекций.

«Самый распространенный миф: “Если пропустил прививку, нужно начинать сначала весь курс”. Нет необходимости начинать полный курс вакцинации с нуля, если была пропущена доза.

Семейный врач или педиатр разработает догоняющую схему вакцинации (так называемый “catch-up” график), чтобы вы или ваш ребенок наверстали пропущенные прививки максимально эффективно и безопасно», — добавили в Минздраве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.