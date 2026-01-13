  1. В Україні

Втрати ЗСУ у 2025 році зменшилися на 13% — Сирський

20:57, 13 січня 2026
За словами Сирського, ЗСУ у 2025 році зменшили втрати та виснажили ворога.
Втрати ЗСУ у 2025 році зменшилися на 13% — Сирський
Фото: Генштаб ЗСУ
Україні вдалося суттєво зменшити втрати серед військовослужбовців упродовж 2025 року. Кількість загиблих і поранених у Силах оборони знизилася на 13%.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

За його словами, минулий рік продемонстрував здатність української армії системно виснажувати противника та поступово зменшувати його бойовий потенціал.

«Сили оборони не дали агресору реалізувати його плани, зберегли стратегічні позиції та підготували основу для подальших дій», — наголосив Сирський.

ЗСУ війна Олександр Сирський

