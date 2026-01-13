Потери ВСУ в 2025 году уменьшились на 13% — Сырский

По словам Сырского, ВСУ в 2025 году уменьшили потери и истощили врага.

Фото: Генштаб ВСУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украине удалось существенно уменьшить потери среди военнослужащих в течение 2025 года. Количество погибших и раненых в Силах обороны снизилось на 13%.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, прошлый год продемонстрировал способность украинской армии системно изнурять противника и постепенно уменьшать его боевой потенциал.

«Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий», — подчеркнул Сырский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.