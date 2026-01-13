  1. В Украине

Потери ВСУ в 2025 году уменьшились на 13% — Сырский

20:57, 13 января 2026
По словам Сырского, ВСУ в 2025 году уменьшили потери и истощили врага.
Фото: Генштаб ВСУ
Украине удалось существенно уменьшить потери среди военнослужащих в течение 2025 года. Количество погибших и раненых в Силах обороны снизилось на 13%.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

По его словам, прошлый год продемонстрировал способность украинской армии системно изнурять противника и постепенно уменьшать его боевой потенциал.

«Силы обороны не дали агрессору реализовать его планы, сохранили стратегические позиции и подготовили основу для дальнейших действий», — подчеркнул Сырский.

ВСУ война Александр Сырский

