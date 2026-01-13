З 1 січня змінилися правила оподаткування прибутку банків

Нові податкові правила для банків у 2026: ставка 50% на прибуток і дивіденди, врахування збитків перенесено на наступний рік.

З 1 січня 2026 року для банків України запроваджено тимчасові спеціальні правила оподаткування прибутку, передбачені Законом № 4698-IX від 03.12.2025 (набрав чинності 26.12.2025). Про це повідомляє Державно податкова служба.

Базова ставка податку на прибуток для банків підвищена до 50% (замість стандартних 18%). Ця ж ставка застосовується до оподаткування дивідендів, що виплачуються банками протягом 2026 року.

Важливе обмеження: за результатами податкових (звітних) періодів 2026 року банки не можуть враховувати збитки минулих років для зменшення об’єкта оподаткування податком на прибуток.

Водночас такі суми від’ємного значення, у тому числі сформовані протягом 2026 року, не втрачаються. Вони зменшуватимуть фінансовий результат до оподаткування, починаючи з 1 січня 2027 року.

