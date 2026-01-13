С 1 января изменились правила налогообложения прибыли банков

Новые налоговые правила для банков в 2026 году: ставка 50% на прибыль и дивиденды, учет убытков перенесен на следующий год.

С 1 января 2026 года для банков Украины введены временные специальные правила налогообложения прибыли, предусмотренные Законом № 4698-IX от 03.12.2025 (вступил в силу 26.12.2025).

Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Базовая ставка налога на прибыль для банков повышена до 50% (вместо стандартных 18%). Эта же ставка применяется к налогообложению дивидендов, выплачиваемых банками в течение 2026 года.

Важное ограничение: по результатам налоговых (отчетных) периодов 2026 года банки не могут учитывать убытки прошлых лет для уменьшения объекта налогообложения налогом на прибыль.

В то же время такие суммы отрицательного значения, в том числе сформированные в течение 2026 года, не теряются. Они будут уменьшать финансовый результат до налогообложения, начиная с 1 января 2027 года.

