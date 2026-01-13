Пенсія і зарплата одночасно: чи зберігається право на податкову соціальну пільгу

Мова йде про право працюючих пенсіонерів скористатися податковою соціальною пільгою під час одночасного отримання пенсії та заробітної плати.

Фізичні особи, які після виходу на пенсію продовжують працювати та отримують заробітну плату, можуть скористатися податковою соціальною пільгою. Про це нагадують у Головному управлінні ДПС у Черкаській області.

Податкова соціальна пільга дає змогу зменшити суму загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді заробітної плати. Порядок її застосування та розміри визначені статтею 169 Податкового кодексу України. Ключова умова — пільга застосовується лише до зарплати й лише за одним місцем роботи.

Водночас отримання пенсії з Пенсійний фонд України не позбавляє людину цього права. Пенсія не належить до доходів, на які поширюється заборона застосування податкової соціальної пільги, адже вона не є заробітною платою.

Щоб скористатися пільгою, працівник має самостійно обрати місце її застосування та подати відповідну заяву роботодавцю. Це прямо передбачено нормами Податкового кодексу.

Разом із тим закон встановлює низку обмежень. Податкова соціальна пільга не застосовується:

до доходів, що не є заробітною платою;

до зарплати, якщо платник податку в тому самому місяці одночасно отримує стипендію чи грошове забезпечення з бюджету (зокрема для студентів або військовослужбовців);

до доходів від підприємницької діяльності або незалежної професійної діяльності.

Отже, якщо пенсіонер отримує лише пенсію та заробітну плату, без інших зазначених доходів, він має право зменшити оподатковуваний дохід на суму податкової соціальної пільги. Головне — дотриматися вимог статті 169 Податкового кодексу України та вчасно подати заяву роботодавцю.

Такий підхід дає змогу працюючим пенсіонерам легально скористатися податковими перевагами й оптимізувати власне податкове навантаження, не порушуючи чинного законодавства.

