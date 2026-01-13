  1. В Украине

Пенсия и зарплата одновременно: сохраняется ли право на налоговую социальную льготу

22:18, 13 января 2026
Речь идет о праве работающих пенсионеров воспользоваться налоговой социальной льготой при одновременном получении пенсии и заработной платы.
Пенсия и зарплата одновременно: сохраняется ли право на налоговую социальную льготу
Физические лица, которые после выхода на пенсию продолжают работать и получать заработную плату, могут воспользоваться налоговой социальной льготой. Об этом напоминают в Главном управлении ГНС в Черкасской области.

Налоговая социальная льгота дает возможность уменьшить сумму общего месячного налогооблагаемого дохода в виде заработной платы. Порядок ее применения и размеры определены статьей 169 Налогового кодекса Украины. Ключевое условие — льгота применяется только к зарплате и только по одному месту работы.

В то же время получение пенсии из Пенсионного фонда Украины не лишает человека этого права. Пенсия не относится к доходам, на которые распространяется запрет применения налоговой социальной льготы, поскольку она не является заработной платой.

Чтобы воспользоваться льготой, работник должен самостоятельно выбрать место ее применения и подать соответствующее заявление работодателю. Это прямо предусмотрено нормами Налогового кодекса.

Вместе с тем закон устанавливает ряд ограничений. Налоговая социальная льгота не применяется:

  • к доходам, которые не являются заработной платой;
  • к зарплате, если налогоплательщик в том же месяце одновременно получает стипендию или денежное обеспечение из бюджета (в частности для студентов или военнослужащих);
  • к доходам от предпринимательской деятельности или независимой профессиональной деятельности.

Итак, если пенсионер получает только пенсию и заработную плату, без других указанных доходов, он имеет право уменьшить налогооблагаемый доход на сумму налоговой социальной льготы. Главное — соблюдать требования статьи 169 Налогового кодекса Украины и своевременно подать заявление работодателю.

Такой подход дает возможность работающим пенсионерам легально воспользоваться налоговыми преимуществами и оптимизировать собственную налоговую нагрузку, не нарушая действующего законодательства.

зарплата Пенсионный фонд ГНС пенсия пенсия в Украине

