НАБУ і САП викрили керівника однієї з фракцій Верховної Ради на спробі підкупу нардепів

За інформацією слідства, йдеться про вплив на результати голосування за законопроєкти.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне антикорупційне бюро України спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам. Відповідну заяву зробили у НАБУ.

Офіційно імені у правоохоронних органах не називають.

За даними слідства, посадовець нібито пропонував хабарі низці парламентарів, які входять до фракцій, не очолюваних ним, з метою вплинути на їхнє голосування — «за» або «проти» конкретних законопроєктів.

Дії фігуранта попередньо кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Деталі справи правоохоронні органи обіцяють оприлюднити згодом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.