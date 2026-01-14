НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады при попытке подкупа нардепов

По информации следствия, речь идет о влиянии на результаты голосования по законопроектам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды народным депутатам. Соответствующее заявление сделали в НАБУ.

Официально имя в правоохранительных органах не называют.

По данным следствия, должностное лицо якобы предлагало взятки ряду парламентариев, которые входят во фракции, не возглавляемые им, с целью повлиять на их голосование — «за» или «против» конкретных законопроектов.

Действия фигуранта предварительно квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.

Детали дела правоохранительные органы обещают обнародовать позже.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.