НАБУ и САП разоблачили руководителя одной из фракций Верховной Рады при попытке подкупа нардепов
Национальное антикоррупционное бюро Украины совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой разоблачили руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады Украины на предложении неправомерной выгоды народным депутатам. Соответствующее заявление сделали в НАБУ.
Официально имя в правоохранительных органах не называют.
По данным следствия, должностное лицо якобы предлагало взятки ряду парламентариев, которые входят во фракции, не возглавляемые им, с целью повлиять на их голосование — «за» или «против» конкретных законопроектов.
Действия фигуранта предварительно квалифицированы по ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины.
Детали дела правоохранительные органы обещают обнародовать позже.
