Фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілів у Києві, отримають додаткові виплати — деталі

Кличко пообіцяв доплатити фахівцям, які ліквідовують наслідки атак РФ.

Працівникам комунальних підприємств і керуючих компаній Києва, задіяним у відновленні міської інфраструктури після ворожих обстрілів, виплатять додаткову грошову винагороду. Відповідне доручення дав міський голова Києва Віталій Кличко.

За словами мера, додаткові виплати отримають фахівці підприємств, які цілодобово працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Йдеться, зокрема, про працівників «Київтеплоенерго», «Київводоканалу», керуючих компаній, «Київавтодору» та інших служб.

Кличко наголосив, що після сьогоднішнього обстрілу ситуація з енергопостачанням у столиці ще більше ускладнилася. У місті спостерігається дефіцит електроенергії навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Водночас, за його словами, ремонтні бригади працюють безперервно. Наразі без теплопостачання у столиці залишаються близько 500 багатоповерхових будинків.

Окремо мер спростував інформацію про нібито закриття супермаркетів великих торговельних мереж, назвавши її неправдивою. Він подякував бізнесу, який продовжує роботу та забезпечує мешканців міста необхідними товарами в умовах надзвичайної ситуації.

Після серії масованих атак РФ та різкого похолодання Київ уже кілька днів перебуває у складних умовах. У вівторок, 13 січня, у столиці запроваджені екстрені відключення електроенергії, а в окремих районах світло може бути відсутнє до кінця доби.

