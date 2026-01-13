  1. В Україні

Фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілів у Києві, отримають додаткові виплати — деталі

21:22, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кличко пообіцяв доплатити фахівцям, які ліквідовують наслідки атак РФ.
Фахівці, які ліквідовують наслідки обстрілів у Києві, отримають додаткові виплати — деталі
Фото: Віталій Кличко
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Працівникам комунальних підприємств і керуючих компаній Києва, задіяним у відновленні міської інфраструктури після ворожих обстрілів, виплатять додаткову грошову винагороду. Відповідне доручення дав міський голова Києва Віталій Кличко.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За словами мера, додаткові виплати отримають фахівці підприємств, які цілодобово працюють над ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації. Йдеться, зокрема, про працівників «Київтеплоенерго», «Київводоканалу», керуючих компаній, «Київавтодору» та інших служб.

Кличко наголосив, що після сьогоднішнього обстрілу ситуація з енергопостачанням у столиці ще більше ускладнилася. У місті спостерігається дефіцит електроенергії навіть для забезпечення критичної інфраструктури.

Водночас, за його словами, ремонтні бригади працюють безперервно. Наразі без теплопостачання у столиці залишаються близько 500 багатоповерхових будинків.

Окремо мер спростував інформацію про нібито закриття супермаркетів великих торговельних мереж, назвавши її неправдивою. Він подякував бізнесу, який продовжує роботу та забезпечує мешканців міста необхідними товарами в умовах надзвичайної ситуації.

Після серії масованих атак РФ та різкого похолодання Київ уже кілька днів перебуває у складних умовах. У вівторок, 13 січня, у столиці запроваджені екстрені відключення електроенергії, а в окремих районах світло може бути відсутнє до кінця доби.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ енергетика Віталій Кличко блекаут

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]