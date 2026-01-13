  1. В Украине

Специалисты, ликвидирующие последствия обстрелов в Киеве, получат дополнительные выплаты — детали

21:22, 13 января 2026
Кличко пообещал доплатить специалистам, ликвидирующим последствия атак РФ.
Фото: Виталий Кличко
Фото: Виталий Кличко
Работникам коммунальных предприятий и управляющих компаний Киева, задействованным в восстановлении городской инфраструктуры после вражеских обстрелов, выплатят дополнительное денежное вознаграждение. Соответствующее поручение дал городской голова Киева Виталий Кличко.

По словам мэра, дополнительные выплаты получат специалисты предприятий, которые круглосуточно работают над ликвидацией последствий чрезвычайной ситуации. Речь идет, в частности, о работниках «Киевтеплоэнерго», «Киевводоканала», управляющих компаний, «Киевавтодора» и других служб.

Кличко подчеркнул, что после сегодняшнего обстрела ситуация с энергоснабжением в столице еще более осложнилась. В городе наблюдается дефицит электроэнергии даже для обеспечения критической инфраструктуры.

В то же время, по его словам, ремонтные бригады работают непрерывно. Сейчас без теплоснабжения в столице остаются около 500 многоэтажных домов.

Отдельно мэр опроверг информацию о якобы закрытии супермаркетов крупных торговых сетей, назвав ее ложной. Он поблагодарил бизнес, который продолжает работу и обеспечивает жителей города необходимыми товарами в условиях чрезвычайной ситуации.

После серии массированных атак РФ и резкого похолодания Киев уже несколько дней находится в сложных условиях. Во вторник, 13 января, в столице введены экстренные отключения электроэнергии, а в отдельных районах свет может отсутствовать до конца суток.

Киев энергетика Виталий Кличко блэкаут

