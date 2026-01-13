Системного закрытия супермаркетов из-за отключений электроэнергии сейчас нет — Минэкономики

Алексей Соболев отметил, что супермаркеты будут работать и дальше.

В Министерстве экономики состоялось онлайн-совещание с участием Министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексея Соболева и представителей сетей ATB, NOVUS, «Ашан», «Метро», Varus, «Коло», Fozzy Group («Сильпо», «Фора», Le Silpo, THRASH!, Fozzy), а также Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA), который объединяет ключевых представителей рынка.

«Абсолютно все сети подтвердили: системных закрытий супермаркетов нет», — заявили в Минэкономики.

Среди сложностей, которые отметил бизнес, — отдельные случаи выхода из строя оборудования и усложнение его сервисного обслуживания. Соответственно, иногда супермаркеты временно закрываются для устранения проблемы и сразу же открываются после ремонта генератора или устранения других технических неисправностей, подчеркивают в ведомстве.

Как отмечалось на совещании, ритейлеры прилагают максимальные усилия для создания условий поддержки потребителей: самостоятельно обустраивают зоны для зарядки и обогрева, в некоторых магазинах есть возможность работать или отдыхать.

«Государство ведет переговоры с международными партнерами об увеличении поставок генераторов и запчастей. Наша главная задача сейчас — чтобы, несмотря на длительные отключения электроэнергии, украинцы и дальше имели бесперебойный доступ к продуктам в магазинах, а также могли зарядить там гаджеты, воспользоваться интернетом или разогреть еду. Супермаркеты будут работать и дальше», — отметил Алексей Соболев.

Добавим, Кабмин взял на контроль ситуацию с супермаркетами в Киеве из-за проблем со светом.

