Системного закриття супермаркетів через відключення електроенергії наразі немає — Мінекономіки

У Мінекономіки відбулася онлайн-нарада за участі Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева та представників мереж ATB, NOVUS, «Ашан», «Метро», Varus, «Коло», Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Le Silpo, THRASH!, Fozzy), а також Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA), який об'єднує головних представників ринку.

«Абсолютно всі мережі підтвердили: системних закриттів супермаркетів немає», - заявили в Мінекономіки.

Серед складнощів, які відзначив бізнес, — окремі випадки виходу з ладу обладнання та ускладнення з його сервісним обслуговуванням. Відповідно іноді супермаркети тимчасово зачиняються для вирішення проблеми та відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок, підкреслюють у відомстві.

Як йшлося на нараді, ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів: самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву, у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати.

«Держава веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин. Наше головне завдання зараз — аби попри тривалі відключення електроенергії, українці і надалі мали безперебійний доступ до продуктів в магазинах, а також могли зарядити там гаджети, скористатися інтернетом чи розігріти їжу. Супермаркети працюватимуть і надалі», — зазначив Олексій Соболев.

Додамо, Кабмін взяв на контроль ситуацію із супермаркетами у Києві через проблеми зі світлом.

