  1. В Україні

Системного закриття супермаркетів через відключення електроенергії наразі немає — Мінекономіки

16:23, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Олексій Соболев зазначив, що супермаркети працюватимуть і надалі.
Системного закриття супермаркетів через відключення електроенергії наразі немає — Мінекономіки
Фото: me.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Мінекономіки відбулася онлайн-нарада за участі Міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Олексія Соболева та представників мереж ATB, NOVUS, «Ашан», «Метро», Varus, «Коло», Fozzy Group («Сільпо», «Фора», Le Silpo, THRASH!, Fozzy), а також Ukrainian Food Retail Alliance (UFRA), який об'єднує головних представників ринку.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Абсолютно всі мережі підтвердили: системних закриттів супермаркетів немає», - заявили в Мінекономіки.

Серед складнощів, які відзначив бізнес, — окремі випадки виходу з ладу обладнання та ускладнення з його сервісним обслуговуванням. Відповідно іноді супермаркети тимчасово зачиняються для вирішення проблеми та відразу ж відкриваються після ремонту генератора чи усунення інших технічних неполадок, підкреслюють у відомстві.

Як йшлося на нараді, ритейлери докладають максимальних зусиль, щоб створити умови для підтримки споживачів: самостійно облаштовують зони для заряджання та обігріву, у деяких магазинах є змога працювати чи відпочивати.

«Держава веде переговори із міжнародними партнерами про збільшення постачання генераторів та запчастин. Наше головне завдання зараз — аби попри тривалі відключення електроенергії, українці і надалі мали безперебійний доступ до продуктів в магазинах, а також могли зарядити там гаджети, скористатися інтернетом чи розігріти їжу. Супермаркети працюватимуть і надалі», — зазначив Олексій Соболев.

Додамо, Кабмін взяв на контроль ситуацію із супермаркетами у Києві через проблеми зі світлом.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Мінекономіки

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]