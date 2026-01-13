Державна міграційна служба скоротила строки оформлення першого паспорта до 7 днів

Замість 20 днів українці отримуватимуть перший паспорт усього за 7 робочих днівю

Державна міграційна служба України повідомила про скорочення строків оформлення окремих документів для громадян.

Тепер загальний термін отримання першого паспорта у вигляді ID-картки становить 7 робочих днів замість 20.

Окрім того, особам, звільненим із місць позбавлення волі внаслідок збройної агресії РФ проти України, паспорт громадянина оформлюють за 3 робочі дні за умови подання документів протягом року після звільнення.

Також повідомляється, що під час воєнного стану громадяни віком від 18 років можуть подавати документи на перший паспорт за кордоном у відокремлених підрозділах ДМС за умови проходження відеоідентифікації.

