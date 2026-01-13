У Києві Lexus на зустрічній попався патрульним: водія оштрафували, відео

Патрульна поліція Києва притягнула до відповідальності водія за перетин подвійної суцільної.

У Печерському районі Києва патрульні поліцейські зафіксували порушення правил дорожнього руху з боку водія автомобіля Lexus. Як повідомили в Патрульній поліції, керманич перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки.

Інспектори зупинили транспортний засіб та винесли постанову за частиною 1 статті 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення — порушення вимог дорожньої розмітки.

У поліції нагадують, що подвійна суцільна лінія розмітки використовується для розмежування транспортних потоків протилежних напрямків на дорогах із чотирма і більше смугами руху або на окремих ділянках із трьома смугами. Перетин такої лінії є забороненим і створює небезпеку для учасників дорожнього руху.

