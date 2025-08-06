На тлі санкцій Трампа Індія та Росія домовилися посилити економічну співпрацю

Індія та РФ підписали протокол про поглиблення співробітництва в галузі алюмінію, добрив, залізниць та гірничодобувних технологій.

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Індія та РФ підписали протокол про розширення промислового та технологічного співробітництва. Про це йдеться у заяві Міністерства торгівлі та промисловості Індії, передає CNBC TV18.

У Нью-Делі 6 серпня сторони окреслили кроки щодо поглиблення економічного партнерства.

Серед ключових тем — розвиток технологій у сфері космосу, науки, створення сучасного аеродинамічного тунелю, виробництво поршневих двигунів для малих літаків, а також спільні розробки в галузі 3D-друку, композитних матеріалів та вуглецевого волокна.

Окрему увагу приділили видобутку рідкоземельних та критично важливих мінералів, технологіям підземної газифікації вугілля, а також розбудові сучасної індустріальної інфраструктури.

Крім того, Індія та РФ домовилися активізувати обмін досвідом у галузі утилізації промислових і побутових відходів, вдосконалення гірничого обладнання, геологічної розвідки, а також щодо передачі технологій.

Додамо, що підписання протоколу про економічну співпрацю між Індією та РФ відбулося на тлі запровадження президентом США Дональдом Трампом додаткового 25% мита на товари з Індії.

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