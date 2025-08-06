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США планують запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня — ЗМІ

20:04, 6 серпня 2025
Штати можуть запровадити вторинні санкції проти Росії вже у п'ятницю.
США планують запровадити вторинні санкції проти РФ 8 серпня — ЗМІ
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США мають намір запровадити вторинні санкції щодо РФ у п'ятницю, 8 серпня. Про це заявив представник Білого дому у коментарі Reuters.

За словами представника адміністрації Дональда Трампа, сьогоднішня зустріч між посланцем США Стівом Віткоффом та Путіним пройшла «добре», і що Росія «прагне» продовжувати співпрацю зі США.

Як зазначало раніше агентство Reuters, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зробить оголошення щодо того, чи буде цього тижня запроваджено потенційні санкції проти Росії.

Він повідомив, що вже поспілкувався зі спеціальним посланцем США Віткоффом, який зараз повертається з поїздки до Росії, і протягом дня триватимуть подальші обговорення.

«Ми надамо більше інформації пізніше сьогодні», — сказав Рубіо.

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США рф санкції

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