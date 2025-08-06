США планируют ввести вторичные санкции против РФ 8 августа — СМИ

Штаты могут ввести вторичные санкции против России уже в пятницу.

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США намерены ввести вторичные санкции против РФ в пятницу, 8 августа. Об этом заявил представитель Белого дома в комментарии Reuters.

По словам представителя администрации Дональда Трампа, сегодняшняя встреча между посланником США Стивом Виткоффом и Путиным прошла «хорошо», и Россия «стремится» продолжать сотрудничество с США.

Как ранее сообщало агентство Reuters, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сделает заявление о том, будут ли на этой неделе введены потенциальные санкции против России.

Он сообщил, что уже пообщался со специальным посланником США Виткоффом, который сейчас возвращается из поездки в Россию, и в течение дня обсуждения продолжатся.

«Позже сегодня мы предоставим больше информации», — сказал Рубио.

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