На фоне санкций Трампа Индия и Россия договорились усилить экономическое сотрудничество

Индия и РФ подписали протокол об углублении сотрудничества в области алюминия, удобрений, железных дорог и горнодобывающих технологий.

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Индия и Россия подписали протокол о расширении промышленного и технологического сотрудничества. Об этом говорится в заявлении Министерства торговли и промышленности Индии, передает CNBC TV18.

В Нью-Дели 6 августа стороны наметили шаги по углублению экономического партнерства.

Среди ключевых тем — развитие технологий в области космоса и науки, создание современного аэродинамического туннеля, производство поршневых двигателей для малой авиации, а также совместные разработки в сфере 3D-печати, композитных материалов и углеродного волокна.

Отдельное внимание было уделено добыче редкоземельных и стратегически важных минералов, технологиям подземной газификации угля, а также строительству современной индустриальной инфраструктуры.

Кроме того, Индия и Россия договорились активизировать обмен опытом в сфере утилизации промышленных и бытовых отходов, совершенствования горнодобывающего оборудования, геологоразведки, а также в вопросах передачи технологий.

Отметим, что подписание протокола о расширении экономического сотрудничества между Индией и Россией состоялось на фоне введения президентом США Дональдом Трампом дополнительной 25%-ной пошлины на индийские товары.

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