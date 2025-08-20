Скандал у США: студентка звинувачує університет у раку через пестициди та вимагає $100 мільйонів компенсації

Колишня студентка подала до суду на Мічиганський університет, звинувативши його у тому, що через роботу з пестицидами без захисту вона захворіла на рак щитоподібної залози.

Колишня аспірантка Мічиганського державного університету подала позов на $100 млн, стверджуючи, що захворіла на рак щитоподібної залози через тривале використання пестицидів без належного захисту. Про це повідомляє Independent.

Позивачка — Лін Лонг Вей, студентка з Китаю, яка навчалася на магістратурі з садівництва у 2008–2011 роках та працювала асистенткою наукових досліджень.

У позові зазначається, що під час роботи вона щоденно обробляла поля гербіцидами та пестицидами, часто по 8 годин поспіль, не маючи спеціального навчання та захисного одягу.

За словами Вей, їй не надали маски, рукавичок чи комбінезона.

«Вітер часто здував токсичні хімікати прямо мені в обличчя. Я була змушена працювати понад 7 000 годин без будь-якого захисту», — йдеться у позові.

Перші симптоми — задишка — з’явилися ще у 2010 році, однак університетська клініка пояснила це «тривожністю». Керівники дослідження запевняли студентку, що хімікати «безпечні». Вей заявила, що боялася скаржитися через тиск і неприязнь з боку керівництва програми.

У 2024 році лікарі діагностували у неї папілярну карциному щитоподібної залози — найпоширеніший вид раку цього органу. Жінка вже перенесла низку операцій і тепер змушена все життя приймати гормональні препарати. Хвороба залишила по собі постійний шрам, проблеми з гормональним балансом, хронічну втому та ризик безпліддя.

«Моє відновлення було надзвичайно важким. Я мушу щодня приймати таблетки, щоб підтримувати рівень гормонів. Це назавжди змінило моє життя», — сказала Вей.

В університеті поки утрималися від коментарів через судовий процес. Представниця закладу зазначила лише, що «здоров’я та безпека студентів і співробітників є пріоритетом» і що всі працівники нібито забезпечуються необхідними інструкціями та засобами захисту.

Науковці досі вивчають зв’язок між пестицидами та онкологією. Деякі з них дійсно визнані канцерогенами, але довести, що саме конкретна хімічна речовина стала причиною розвитку раку в окремої людини, майже неможливо, вказує видання.

