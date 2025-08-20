Практика судів
  1. У світі

Скандал у США: студентка звинувачує університет у раку через пестициди та вимагає $100 мільйонів компенсації

20:25, 20 серпня 2025
Колишня студентка подала до суду на Мічиганський університет, звинувативши його у тому, що через роботу з пестицидами без захисту вона захворіла на рак щитоподібної залози.
Скандал у США: студентка звинувачує університет у раку через пестициди та вимагає $100 мільйонів компенсації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Колишня аспірантка Мічиганського державного університету подала позов на $100 млн, стверджуючи, що захворіла на рак щитоподібної залози через тривале використання пестицидів без належного захисту. Про це повідомляє Independent.

Позивачка — Лін Лонг Вей, студентка з Китаю, яка навчалася на магістратурі з садівництва у 2008–2011 роках та працювала асистенткою наукових досліджень.

У позові зазначається, що під час роботи вона щоденно обробляла поля гербіцидами та пестицидами, часто по 8 годин поспіль, не маючи спеціального навчання та захисного одягу.

За словами Вей, їй не надали маски, рукавичок чи комбінезона.

«Вітер часто здував токсичні хімікати прямо мені в обличчя. Я була змушена працювати понад 7 000 годин без будь-якого захисту», — йдеться у позові.

Перші симптоми — задишка — з’явилися ще у 2010 році, однак університетська клініка пояснила це «тривожністю». Керівники дослідження запевняли студентку, що хімікати «безпечні». Вей заявила, що боялася скаржитися через тиск і неприязнь з боку керівництва програми.

У 2024 році лікарі діагностували у неї папілярну карциному щитоподібної залози — найпоширеніший вид раку цього органу. Жінка вже перенесла низку операцій і тепер змушена все життя приймати гормональні препарати. Хвороба залишила по собі постійний шрам, проблеми з гормональним балансом, хронічну втому та ризик безпліддя.

«Моє відновлення було надзвичайно важким. Я мушу щодня приймати таблетки, щоб підтримувати рівень гормонів. Це назавжди змінило моє життя», — сказала Вей.

В університеті поки утрималися від коментарів через судовий процес. Представниця закладу зазначила лише, що «здоров’я та безпека студентів і співробітників є пріоритетом» і що всі працівники нібито забезпечуються необхідними інструкціями та засобами захисту.

Науковці досі вивчають зв’язок між пестицидами та онкологією. Деякі з них дійсно визнані канцерогенами, але довести, що саме конкретна хімічна речовина стала причиною розвитку раку в окремої людини, майже неможливо, вказує видання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд США позов університет

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
«Живі» черги під ТЦК мають зникнути, будуть електронні – Шмигаль

Кабмін остаточно врегулював електронні черги у ТЦК – Денис Шмигаль.

Максимально можлива вартість службових квартир для суддів ВАКС складає 4 млн гривень

Ціни на службову нерухомість для суддів Антикорупційного суду значно зросли у порівнянні з 2019 роком.

Тепер 8 млрд грн можна спрямувати на підтримку Укрзалізниці – голова бюджетного комітету прокоментувала зміни до бюджету

Верховна Рада проголосувала за поповнення резервного фонду на 25,5 млрд грн на «непередбачувані» видатки, з яких 8 млрд грн можна буде спрямовані для підтримки Укрзалізниці – Роксолана Підласа.

Верховна Рада прийняла зміни до бюджету, збільшивши фінансування Мінцифри та резервного фонду

Парламент прийняв закон про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, збільшивши фінансування Мінцифри з 4,16 млрд грн до 8,59 млрд грн.

Європейські лідери вважають, що мирні переговори проваляться, але будуть підігравати мирним зусиллям Трампа – Politico

План європейських лідерів полягає в тому, щоб підігравати мирним зусиллям Трампа доти, доки він не зрозуміє, що треба посилити санкції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва