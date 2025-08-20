Практика судов
Скандал в США: студентка обвиняет университет в раке из-за пестицидов и требует $100 миллионов компенсации

20:25, 20 августа 2025
Бывшая студентка подала в суд на Мичиганский университет, обвинив его в том, что из-за работы с пестицидами без защиты она заболела раком щитовидной железы.
Бывшая аспирантка Мичиганского государственного университета подала иск на $100 млн, утверждая, что заболела раком щитовидной железы из-за длительного использования пестицидов без надлежащей защиты. Об этом сообщает Independent.

Истицей является Лин Лонг Вэй, студентка из Китая, которая обучалась в магистратуре по садоводству в 2008–2011 годах и работала ассистенткой научных исследований.

В иске отмечается, что во время работы она ежедневно обрабатывала поля гербицидами и пестицидами, часто по 8 часов подряд, не имея специального обучения и защитной одежды.

По словам Вэй, ей не предоставили маски, перчаток или комбинезона.

«Ветер часто сдувал токсичные химикаты прямо мне в лицо. Я была вынуждена работать более 7 000 часов без какой-либо защиты», — говорится в иске.

Первые симптомы — одышка — появились еще в 2010 году, однако университетская клиника объяснила это «тревожностью». Руководители исследования уверяли студентку, что химикаты «безопасны». Вэй заявила, что боялась жаловаться из-за давления и неприязни со стороны руководства программы.

В 2024 году врачи диагностировали у нее папиллярную карциному щитовидной железы — наиболее распространенный вид рака этого органа. Женщина уже перенесла ряд операций и теперь вынуждена всю жизнь принимать гормональные препараты. Болезнь оставила после себя постоянный шрам, проблемы с гормональным балансом, хроническую усталость и риск бесплодия.

«Мое восстановление было чрезвычайно тяжелым. Я должна ежедневно принимать таблетки, чтобы поддерживать уровень гормонов. Это навсегда изменило мою жизнь», — сказала Вэй.

В университете пока воздержались от комментариев из-за судебного процесса. Представительница учреждения отметила лишь, что «здоровье и безопасность студентов и сотрудников являются приоритетом» и что все работники якобы обеспечиваются необходимыми инструкциями и средствами защиты.

Ученые до сих пор изучают связь между пестицидами и онкологией. Некоторые из них действительно признаны канцерогенами, но доказать, что именно конкретное химическое вещество стало причиной развития рака у отдельного человека, практически невозможно, указывает издание.

