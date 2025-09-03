Практика судів
Прокуратура Німеччини вимагає довічне ув’язнення для сирійця, який смертельно поранив людей на фестивалі

21:51, 3 вересня 2025
27-річний сирієць зізнався у скоєнні злочину на міському фестивалі.
Фото: dpa
Федеральна прокуратура Німеччини наполягає на довічному ув’язненні з визнанням особливої тяжкості провини для 27-річного сирійця Ісси Аль-Хасана, який зізнався у скоєнні ножового нападу під час міського фестивалю в Золінгені влітку 2024 року. Про це повідомило видання Spiegel.

Під час судового процесу Аль-Хасан визнав свою провину, але спочатку намагався представити себе як жертву маніпуляцій з боку партнера по телеграм-чату, зазначив представник Федеральної прокуратури. «Лише наприкінці слухань свідків він розкрив своє справжнє обличчя – обличчя джихадиста та ісламіста», – заявив прокурор.

Напад у Золінгені призвів до загибелі трьох людей, ще кілька осіб отримали серйозні поранення. За даними прокуратури, Ісса Аль-Хасан радикалізувався з кінця 2019 року. Свій злочин він називав помстою за дії Ізраїлю в секторі Гази, а в іншому випадку – відплатою за масові вбивства мусульман у кількох країнах. Перед атакою він присягнув на вірність халіфу «Ісламської держави» та записав відеозвернення, у якому зізнався у своїх намірах.

суд прокуратура вбивство теракт Німеччина

